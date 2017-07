Cracovia - Piast Gliwice. W ubiegłym sezonie było 5-1. "To się nie powtórzy"

​W pierwszym meczu poprzedniego sezonu, gliwiczanie przegrali na stadionie przy ulicy Kałuży z Cracovią 1-5. Wieloletni działacz gliwickiego klubu Józef Drabicki jest przekonany, że teraz do takiej sytuacji nie dojdzie. - Piast nie jest wymieniany w gronie faworytów, ale to dobrze, że tak jest. Takie wyciszenie może pomóc drużynie w osiągnięciu dobrych wyników - uważa były wieloletni dyrektor, a potem prezes Piasta Józef Drabicki.

