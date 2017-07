Maciej Dąbrowski: Obrona tytułu to nasz obowiązek. Wideo

W sobotę (15 lipca) broniąca tytułu Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze w meczu 1. kolejki sezonu 2017/2018 Lotto Ekstraklasy. - My sobie z roku na rok tę poprzeczkę podnosimy. W zeszłym sezonie wyszliśmy z fazy grupowej Ligi Mistrzów, graliśmy w Lidze Europy, także podejrzewam, że kibice też będą oczekiwali od nas więcej. Oczywiście obrona tytułu to jest nasz obowiązek. Jesteśmy Legią i to nie my mamy bać się rywali, tylko rywale powinni bać się nas - uważa Maciej Dąbrowski, obrońca Legii Warszawa/Agencja TVN/x-news