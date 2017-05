Jakub Rzeźniczak: My jesteśmy faworytem i to my zostaniemy mistrzami Polski. Wideo

Pewny siebie Jakub Rzeźniczak, obrońca Legii Warszawa, rozwiewa wątpliwości: - My jesteśmy faworytami i to my zostaniemy mistrzami Polski/Agencja TVN/x-new