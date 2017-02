Zbigniew Boniek o koflikcie w Legii. Wideo

- Mioduski jest człowiekiem inteligentnym, wykształconym, ale z piłką ma mało do czynienia. Do Leśnodorskego mam słabość, bo go lubię, widać że kocha futbol. Wandzlowi Legia jest potrzebna do robienia interesów. Ta walka ogranicza się do Mioduskiego i Leśnodorskiego. Najlepiej jakby rządzili klubem razem - mówił otwarcie Zbigniew Boniek, prezes PZPN-u o konflikcie w Legii Warszawa.