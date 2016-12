Jędrzejczyk wraca do Legii. Czereszewski: Dobry i przemyślany ruch

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Artur Jędrzejczyk wraca na Łazienkowską. Legia Warszawa oficjalnie potwierdziła transfer obrońcy Krasnodaru. Klub poinformował, że obrońca na początku stycznia przejdzie testy medyczne i podpisze czteroletni kontrakt. Według portalu weszlo.com mistrz Polski zapłaci za Jędrzejczyka około miliona euro, a jego umowa będzie jedną z najwyższych w lidze. - To rozwiązanie jak najbardziej na plus. Artur zaskoczył wszystkich na Euro 2016, a w Warszawie brakuje dobrych obrońców. To idealny i przemyślany ruch, a za takie transfery trzeba płacić - powiedział były piłkarz Legii Sylwester Czereszewski. Press Focus/x-news