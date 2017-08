Wisła Płock - Legia. Jacek Magiera ma szpital w drużynie

Bez Guilherme, Adama Hlouszka, Michała Kopczyńskiego, Jakuba Czerwińskiego i Miroslava Radovicia legioniści pojadą na niedzielny mecz z Wisłą Płock (15.30). Dodając do tego mocno przeciętną formę całego zespołu, mistrzów Polski może czekać bardzo trudna przeprawa.

Guilherme nabawił się kontuzji w starciu z jednym z rywali we wczorajszym meczu z Szeriffem Tyraspol. Klub czeka na wyniki rezonansu magnetycznego, ale rokowania nie są optymistyczne. Hlouszek po zderzeniu się głową w końcówce meczu miał podejrzenie wstrząśnienia mózgu.

- Kopczyński nie nadaje się do gry, bo ma czterdzieści stopni gorączki - powiedział dziennikarzom trener Legii Jacek Magiera. Problemy ze zdrowiem Czerwińskiego i Radovicia wszyscy znają.



Wczoraj Legia zremisowała 1-1 z Szeriffem w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Europejskiej i na rewanż poleci bez zaliczki.

- Nie ma czasu na płacz i lament, trzeba podwinąć rękawy i zasuwać na boisku. Oczekuję zwycięstwa z Wisłą, bo Legia to klub, który gra o mistrzostwo Polski. Nas będzie się rozliczać przede wszystkim z wyników, nie patrząc na to, z kim gramy następny mecz- powiedział Magiera.

- Powiedziałem wszystko, co chciałem, dziś na odprawie. Była długa i konkretna. Nie ma co rozpamiętywać, to nam nic nie da. Jutro już wyjeżdżamy do Płocka. Najlepsza możliwa reakcja zawodnika po remisie w ostatnich minutach to wyjść i dobrze zagrać z Wisłą - podkreślił trener Legii.



W Płocku aż takich problemów ze składem nie ma. Kwitnie za to handel wymienny z Jagiellonią. Do Wisły przeszedł Damian Szymański a na Podlasie udał się Piotr Wlazło. Derby Mazowsza będą wyjątkowe zapewne dla Dominika Furmana, piłkarza "Nafciarzy", który wcześniej grał w Legii. - Znam go bardzo dobrze, ale będziemy zwracać uwagę na wszystkich rywali, ale przede wszystkim na swoją grę - podsumował Magiera.

