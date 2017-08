Wisła Płock - Legia 0-1. Jacek Magiera: Jedziemy tam po awans

- Wygraliśmy jak najbardziej zasłużenie - powiedział trener Legii Warszawa Jacek Magiera po wyjazdowym zwycięstwie z Wisłą Płock (1-0) w meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Teraz mistrzowie Polski skupiają się na rewanżowym pojedynku z Szeriffem Tyraspol w Lidze Europejskiej.

Zdjęcie Trener Legii Warszawa Jacek Magiera /Fot. Grzegorz Michałowski /PAP

Przeciwko Wiśle Płock Magiera wystawił rezerwowy skład. Szansę na pewno wykorzystał Jarosław Niezgoda, który w 40. minucie strzelił jedynego gola w tym spotkaniu.



"Graliśmy mądrze i wiedzieliśmy, że stworzymy sobie po kontrach okazje do gola. W pierwszej połowie mieliśmy dwie-trzy i jedną wykorzystaliśmy. W drugiej połowie było podobnie. Wygraliśmy i szykujemy się już do meczu czwartkowego" - stwierdził szkoleniowiec legionistów.



W czwartek Legię czeka arcyważne spotkanie - rewanż z Szeriffem Tyraspol, którego stawką jest awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Przed własną publicznością legioniści zawiedli remisując 1-1. Ten wynik w lepszej sytuacji stawia zespół z Mołdawii. Szeriffowi do awansu wystarczy bezbramkowy remis.



"Każdy ma szansę na występ w meczu z Szeriffem: ma szansę na grę w podstawowym składzie, ma szansę na wejście z ławki czy na rozstrzygnięcie losów dwumeczu. Mam nadzieję, że ci którzy są teraz kontuzjowani i zostali w Warszawie, pomogą nam. Jedziemy tam po awans" - podkreślił Magiera.

