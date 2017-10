Wisła Kraków – Legia Warszawa 0-1. Romeo Jozak: Atmosfera była niesamowita

Romeo Jozak, trener Legii, chwalił swoich zawodników po wygranej z Wisłą Kraków (1-0). Szkoleniowiec podkreślał jednak, że do perfekcji jeszcze sporo brakuje.

Zdjęcie Trener Legii Warszawa Romeo Jozak /fot. Jacek Bednarczyk /PAP

- Jestem bardzo szczęśliwy z trzech punktów, szczególnie z takim rywalem. Wiem, że wygrana w tym mieście jeszcze szczególna, a Wisła to jeden z naszych największych przeciwników - podkreślał Jozak.

Trener Legii był także pod wrażeniem atmosfery tego spotkania. Wszystkie 33 tys. biletów rozeszły się już trzy dni przed spotkaniem, a stadion przy Reymonta pękał w szwach.

- Taka prawdziwie piłkarska, świetna do grania dla zawodników - zaznaczał szkoleniowiec.

Jozak przyznał również, że wiele radości sprawili mu jego zawodnicy.

- Z każdym spotkaniem jestem z nich coraz bardziej zadowolony, bo widzę stabilność. Mogę moim piłkarzom pogratulować mądrości i inteligencji - podkreślał.

Interia poprosiła szkoleniowca, by w skali 1-10 określił, na jakim etapie w jakości gry jest obecnie Legia.

- Teraz gramy na jakieś 6,5, ale kilka spotkań temu nawet nie zbliżaliśmy się do tej noty. Walczymy za Legię, ale też jeden za drugiego, a to bardzo ważne. Do tego walczymy nie tylko na boisku, ale też w szatni... Robimy postępy, ale będę szczęśliwy, gdy ocenię mój zespół na 8,5 czy 9 - kończy szkoleniowiec.

Piotr Jawor

Wisła Kraków - Legia Warszawa 0-1. Galeria 1 18 Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił w 21. minucie Jarosław Niezgoda. Autor zdjęcia: fot. Jacek Bednarczyk Źródło: PAP 18