Vamara Sanogo zawodnikiem Legii, ale zagra za kilka miesięcy

Vamara Sanogo podpisał kontrakt z Legią Warszawa, ale będzie mógł zagrać w drużynie mistrza Polski dopiero za kilka miesięcy. Najpierw będzie musiał przejść operację kolana. Piłkarz związał się ze stołecznym zespołem 4,5-letnią umową.

Zdjęcie Vamara Sanogo podpisał kontrakt z Legią Warszawa /Fot. Grzegorz Celejewski /

Jesienią 21-letni Francuz występował w Zagłębiu Sosnowiec, w barwach którego w 15 meczach pierwszej ligi zdobył pięć bramek i miał pięć asyst. W trakcie kariery występował w FC Metz, Fleetwood Town FC oraz Nuneaton Town FC.

Reklama

"Jestem bardzo szczęśliwy. Podpisanie kontraktu z tak wielkim klubem, to ważny krok w moim życiu" - powiedział oficjalnemu portalowi Legii Sanogo.

Zawodnik miał rundę wiosenną spędzić w Sosnowcu, ale doszło do zmiany planów. Po testach medycznych uznano, że potrzebny jest profilaktyczny zabieg leczniczy stawu kolanowego. Gdyby nie zdecydowano się na ten krok, napastnik mógłby w przyszłości doznać poważnej kontuzji. Sanogo przeprowadzi się zatem do Warszawy i w stolicy będzie przechodził rehabilitację. Ma być gotowy do gry na początku letniego okresu przygotowawczego.