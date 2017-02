Vadis Odjidja-Ofoe wolał Legię od gry w MLS

Vadis Odjidja-Ofoe w zimowym oknie transferowym mógł odejść z Legii i trenować pod skrzydłami samego Patricka Vieiry. Belg miał ofertę z New York City FC, ale wolał zostać przy Łazienkowskiej.

New York City występuje w amerykańskiej Major League Soccer. W drużynie grają m.in. takie gwiazdy, jak Andrea Pirlo czy David Villa. O zaskakującej ofercie dla Ofoe poinformował belgijski dziennik "Het Nieuwsblad".

Do Ofoe miał dzwonić osobiście sam Patrick Vieira. Nie zdołał on jednak przekonać piłkarza do zmiany klubowych barw. Zawodnik jest bardzo wdzięczny Legii za szansę, jaką mu dała i nie chciał opuszczać drużyny w ważnym momencie sezonu. Belg ma zamiar pokazać się z dobrej strony w meczu z Ajaksem w Lidze Europejskiej i walczyć z "Wojskowymi" o mistrzostwo w lidze.

Ofoe w amerykańskiej lidze mógł zarabiać znacznie więcej niż w Legii. Jak podała gazeta "Het Nieuwsblad", Belg miał szansę znaleźć się wśród zawodników z najlepszymi zarobkami w New York City.

Vadis Odjidja-Ofoe w tym sezonie zdobył dla Legii we wszystkich rozgrywkach trzy bramki i zanotował osiem asyst.