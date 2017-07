Vadis Odjidja-Ofoe podziękował kibicom Legii

Vadis Odjidja-Ofoe za pośrednictwem Instagrama podziękował kibicom Legii za rok spędzony w klubie. Ponadto stanął w kontrze do słów prezesa Dariusza Mioduskiego, który stwierdził, iż piłkarz sercem był już poza klubem. - Legia ma miejsce w moim sercu. Tak jak jej fani - napisał Belg w swoim pożegnaniu.

Zdjęcie Vadis Odjidja-Ofoe /Tomasz Radzik /East News

"Chciałem podziękować kibicom Legii, za okazane mi wsparcie i miłość. Razem świetnie się bawiliśmy. To był wspaniały okres i nigdy nie zapomnę czasu spędzonego w Legii... Legia ma miejsce w moim sercu, zaraz obok jej fanów. Dziękuję za wszystkie pożegnalne wiadomości, w których życzycie mi szczęścia. Będę śledził poczynania Legii i życzę jej wszystkiego dobrego. Wasz numer 8 Vadis Odjidja-Ofoe" - takimi słowami piłkarz pożegnał się z kibicami warszawskiego klubu na swoim Instagramie.

Reklama

Szczególną uwagę zwracają słowa, w których Belg oświadcza, że Legia znajduje się w jego sercu. Odjidja-Ofoe odpowiadał w ten sposób na zarzuty prezesa Dariusza Mioduskiego, który w rozmowie z "Super Expressem" stwierdził coś zupełnie przeciwnego:



- Walczyłem o to, aby został w Warszawie, ale kiedy zrozumiałem, że jego serce jest już gdzie indziej, przestałem. Nie chcę w klubie piłkarzy, którzy nie chcą tu grać - mówił szef mistrza Polski.



Pomocnik przeszedł z Legii Warszawa do Olympiakosu Pireus za kwotę 3 milionów euro. Dodatkowo w umowie zawarta została klauzula, w myśl której do Warszawy trafi 20 proc. kwoty z kolejnego transferu Belga. Obecnie trenerem greckiej drużyny jest Besnik Hasi, który także ściągnął Odjidję do "Wojskowych".



W ubiegłym sezonie Odjidja poprowadził drużynę Legii do mistrzostwa Polski, grając w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił pięć bramek (w tym przeciwko Realowi Madryt) oraz zaliczył 14 asyst.