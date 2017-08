Szeriff - Legia. Mistrz Polski musi strzelać w rewanżu

Jeśli Legia Warszawa chce zagrać w fazie grupowej Ligi Europejskiej, musi dziś strzelać bramki. O 19 mistrz Polski zagra na wyjeździe z Szeriffem Tyraspol w meczu decydującym o awansie do LE.

Zdjęcie Piłkarze Legii na treningu w Tyraspolu /Bartłomiej Zborowski /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Szeriff - Legia

Piłkarze Legii muszą wygrać albo zremisować 2-2 lub wyżej, aby wyeliminować mołdawski zespół. Remis 1-1 oznaczać będzie dogrywkę. W pierwszym meczu w Warszawie był właśnie taki rezultat.



- Doskonale wiemy, że takie rezultaty dają nam awans. Zależy nam, aby strzelić jednego gola więcej. Czy strzelimy go w 15., 25., 40. czy 70. minucie - nie wiem. Na pewno będziemy tak przygotowani, aby nasza gra była taka, by te bramki zdobywać - powiedział trener Legii Jacek Magiera.

Obie drużyny odpadły w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów - Legię wyeliminował kazachski zespół FK Astana. Szeriff okazał się słabszy od azerskiego Karabachu Agdam, który z kolei z byłym legionistą Jakubem Rzeźniczakiem w składzie awansował do Champions League.

Założony w 1997 roku Szeriff to 15-krotny mistrz swojego kraju, który poza tym dziewięć razy sięgnął po puchar, a siedmiokrotnie po Superpuchar Mołdawii. W sezonie 2009/10 dotarł do fazy grupowej Ligi Europejskiej i był to dotychczas jedyny sukces klubu na międzynarodowej arenie.

Początek meczu w Mołdawii o godz. 19.



