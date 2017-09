Ruch Zdzieszowice - Legia Warszawa. Opole gotowe na mecz

W czwartek Ruch Zdzieszowice zagra z Legią Warszawa w 1/8 finału Pucharu Polski w Opolu. Gospodarze spotkania zapewniają, że są przygotowani na wszystkie okoliczności.

Mecz początkowo miał się odbyć w Zdzieszowicach, jednak po negatywnej opinii policji, która obawiała się o bezpieczeństwo widzów, władze miasta nie wyraziły zgody na przeprowadzenie spotkania na tamtejszym stadionie.

- Myślę, że zadziałała tu magia klubu z Warszawy. Co prawda nic mi nie wiadomo, żeby pomiędzy kibicami Ruchu Zdzieszowice i Legii Warszawa kiedykolwiek dochodziło do napięć, jednak rozumiem obawy władz naszego miasta. Gościliśmy wcześniej u siebie kilka klubów i wszystko odbywało się w dobrej atmosferze. Zdecydowana większość naszych kibiców do ludzie stateczni i oczekujący dobrego widowiska sportowego, a nie rozróby i mamy nadzieję, że takie właśnie spotkanie obejrzymy w czwartek - powiedziała Iwona Maciak z klubu Ruch Zdzieszowice.

Bez obaw do przebiegu widowiska podchodzi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Jego zdaniem odpowiednie służby zadbają o bezpieczeństwo. Na pytanie, czy nie obawia się czwartkowego meczu na stadionie przy ulicy Oleskiej, gdzie gra pierwszoligowa Odra, Wiśniewski odpowiedział: "Strach ma wielkie oczy, ale nam nie wypada się bać. To dla miasta szansa pokazania, że także organizacyjnie jesteśmy gotowi na Ekstraklasę. Kibice mają prawo obejrzeć piłkarskie widowisko na wielkim poziomie".

Do wtorku sprzedano blisko dwa tysiące biletów, z czego ponad tysiąc kupiono w Zdzieszowicach, a około czterysta sztuk przekazano do Warszawy.

- Zainteresowanie kupnem wejściówek na mecz jest stosunkowo duże, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w Zdzieszowicach mieszka kilkanaście tysięcy osób. Tu też działa magia nazwy klubu z Warszawy. Liczba sprzedanych biletów już teraz przewyższa pojemność naszego stadionu, więc decyzja, by mecz odbył się w Opolu, który dysponuje widownią na cztery tysiące osób, okazuje się korzystna także z punktu widzenia miłośników piłki nożnej, którzy chcą osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu - podkreśliła Maciak.