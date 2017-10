Piekielnie mocne słowa padły z ust nowego trenera Legii Romeo Jozaka po wyjazdowej klęsce mistrzów Polski z Lechem Poznań 0-3. "Czuję się zdradzony przez własnych piłkarzy!" - wypalił szkoleniowiec przed kamerą Canal+.

Wideo Lech - Legia 3-0. Ostre słowa Jozaka po meczu. Wideo Lech Poznań Lech Poznań - Legia Warszawa 3-0 w 11. kolejce Ekstraklasy

"Czuję się zdradzony przez własnych piłkarzy. Muszę się zastanowić, co zrobić. Zimą będzie czas, żeby podjąć jakieś działania" - powiedział rozgoryczony szkoleniowiec "Wojskowych".

Na pytanie, czy dopatruje się jakiegokolwiek pozytywu grze Legii, wypalił bez ogródek. "Nie znajduję absolutnie nic dobrego w tej porażce" - zaznaczył do kamery.

Równie ekspresyjny i ostry w swoich wypowiedziach, Jozak był na pomeczowej konferencji prasowej.

"Dziś wstyd jest mi nazywać siebie trenerem po takim meczu. Nie jestem osobą, która w życiu łatwo się poddaje i ja tego nie zamierzam robić. Musimy przeanalizować, na jakim poziomie jesteśmy. To jest gra dla mężczyzn, a nie dla dziewczynek. Oczywiście one też grają w piłkę nożną, dlatego przepraszam dziewczyny, ale wszyscy wiedzą, co mam na myśli. Myślę, że akurat wiele kobiecych zespołów pokazałoby przede wszystkim większe zaangażowanie" - perorował trener.

Lech Poznań - Legia Warszawa 3-0. Zdjęcia 1 21 Kibice Legii Warszawa Autor zdjęcia: Jakub Kaczmarczyk Źródło: PAP 21

Chorwat dodał, że drużyna już usłyszała od niego wiele cierpkich słów, jeszcze przed rozpoczęciem drugiej połowy spotkania.

"W przerwie i po meczu w szatni padło wiele ostrych słów. Musimy wszystko wywrócić do góry nogami i zmienić diametralnie sposób naszej gry. Dzisiaj wszystko to, o czym dyskutowaliśmy, zniknęło po pierwszym gwizdku sędziego. Czułem się zdradzony przez piłkarzy. To, co graliśmy, nie był tym, o czym rozmawialiśmy przed spotkaniem" - zakończył szkoleniowiec Legii.



