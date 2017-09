Michał Pazdan odejdzie z Legii do Turcji? Decydujące godziny

Jeśli Michał Pazdan ma dopiąć swego i opuścić Legię Warszawa, a jako kierunek obrać ligę turecką, jego transfer musi zostać dopięty w ciągu trwającej doby. Wszystko dlatego, że w Turcji właśnie dzisiaj zamyka się okno transferowe. Głos w tej sprawie zabrał trener mistrzów Polski Jacek Magiera.

Zdjęcie Michał Pazdan (z prawej) w walce o piłkę z CR7 /AFP

Za Pazdanem bardzo nieudane tygodnie. Najpierw obrońca Legii Warszawa, w krótkim odstępie czasu, został ukarany dwoma czerwonymi kartkami.

Następnie przyszło powołanie do kadry Adama Nawałki. Na tym froncie także, podobnie jak cała reprezentacja, Pazdan zaliczył falstart w walce o mundial w Rosji.

Po blamażu w Kopenhadze z Danią 0-4, przyszła rehabilitacja z Kazachstanem w Warszawie 3-0. W ciągu trzech dni obrońca Legii zaprezentował różną dyspozycję. W każdym razie nadal daleko mu do formy, którą imponował na Euro 2016.

Reprezentant Polski od dłuższego czasu nie ukrywa, że chętnie spróbuje swoich sił w lidze zagranicznej. Problem w tym, że kolejne okno wystawowe na finiszu, a na temat ewentualnego odejścia "Pazdka" ciągle jest więcej spekulacji niż konkretów. Trzeba dodać, że zainteresowany kontrahent musi liczyć się z niemałą kwotą, równą 2,5 mln euro.

Sprawę na dzisiejszej konferencji prasowej Legii skomentował trener zespołu, Jacek Magiera.

- Nie chcę wypowiadać się na temat transferu Michała Pazdana, bo może się okazać, że teraz coś powiem, a za godzinę dostanie on ofertę z Turcji, w której dzisiaj zamyka się okienko transferowe - powiedział szkoleniowiec.

W 8. kolejce Lotto Ekstraklasy "Wojskowi" zagrają w sobotę na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.

- Uważam, że Michał jest w dobrej dyspozycji fizycznej, co potwierdził w meczach reprezentacji. My nie będziemy patrzeć teraz na spotkania, w których Michał dostał czerwone kartki, bo to - choć boli - jest już historią - dodał Magiera.

