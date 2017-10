Krzysztof Mączyński, w wywiadzie dla klubowej strony Legii Warszawa przyznał, że nie obawia się niedzielnego starcia z Wisłą Kraków. – Jeśli strzelę gola, to będę się cieszyć tak, jak z każdej bramki - zapowiedział pomocnik. Spotkanie pokaże w odkodowanym paśmie Canal+.

Zdjęcie Krzysztof Mączyński /Andrzej Iwańczuk /East News

Mączyński to wychowanek "Białej Gwiazdy". Z Wisły odchodził dwukrotnie, najpierw do Górnika Zabrze w 2011 roku, a w lipcu tego roku do Legii Warszawa. Kibice w Krakowie już zapowiedzieli, że zgotują piłkarzowi "odpowiednie" powitanie na stadionie przy Reymonta.

- Kilkakrotnie grałem przeciw Wiśle jako piłkarz Górnika Zabrze. To, że teraz przyjadę tam jako piłkarz Legii, nie ma znaczenia. Dostałem możliwość gry w wielkim klubie i chcę się za to odwdzięczyć dobrą grą. Po to mnie tutaj zatrudniono, mam pomóc drużynie wygrywać - podkreślał Mączyński.

Kibice w Krakowie po jego odejściu do Legii nie szczędzili mu gorzkich słów. W niedzielnym meczu Mączyński nie będzie miał łatwego życia, jeżeli wyjdzie na murawę. Piłkarz zapowiedział jednak, że jeżeli strzeli gola, nie będzie krył radości.

- Będę się cieszył jak z każdej bramki. Nie znam piłkarza, który smuciłby się po strzelonym golu (śmiech). Kwestia celebracji bramki to zupełnie inna sprawa, bo choć gol zawsze cieszy, to pytanie jak okażesz swoją radość. Nie będę nic obiecywał, bo nie mam pojęcia jak potoczy się mecz - mówił "Mąka" i zaznaczał:

- Uważam, że zrobiłem w Krakowie na tyle dobrej roboty, że dzisiaj mogę tam przyjechać i z podniesioną głową grać przeciwko Wiśle.

Mączyński w tym sezonie Ekstraklasy zagrał w 10 meczach i zdobył jedną bramkę.



Początek meczu Wisła Kraków - Legia Warszawa w niedzielę o godz. 18.

AK

