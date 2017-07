Łukasz Moneta w Legii Warszawa

23-letni pomocnik Łukasz Moneta przechodzi z Ruchu Chorzów do Legii Warszawa na zasadzie transferu definitywnego. Klub ze stolicy skorzystał z prawa pierwokupu zawodnika, poinformowali "Niebiescy" na swojej stronie internetowej.

Poprzednio ten zawodnik był zawodnikiem stołecznego zespołu w latach 2013-2016.

Moneta, który od rana przebywał przy Łazienkowskiej i przechodził testy medyczne, w zakończonych w ubiegłym tygodniu mistrzostwach Europy U-21 zagrał w trzech meczach grupowych i strzelił jedną bramkę. Według nieoficjalnych informacji umowę zawarto na trzy lata.

Moneta trafił do Legii latem 2013, ale do drugiego zespołu. Po roku zadebiutował w pierwszej drużynie w meczu o Superpuchar z Zawiszą Bydgoszcz. Zimą 2015 roku został wypożyczony do Wigier Suwałki, gdzie spędził również kolejną rundę. Kolejnej zimy pozyskał go Ruch Chorzów, ale Legia zapewniła sobie prawo pierwokupu. Teraz mistrzowie Polski skorzystali z tego zapisu.