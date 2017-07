Liga Mistrzów. Trener Astany: Mamy jakieś 5 proc. na wyeliminowanie Legii

Jeśli Legia pokona IFK Mariehamn, to w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z Astaną. Stanimir Stoiłow, trener Kazachów, za zdecydowanego faworyta tego starcia uważa mistrzów Polski.

Zdjęcie Stanimir Stoiłow /AFP

Astana jest już pewna awansu, bo w dwumeczu wyeliminowała FK JPFS / Spartaks Jurmala (wygrana na wyjeździe 1-0 i remis u siebie 1-1).



- Nie graliśmy na zbyt wysokim poziomie. Mieliśmy kilka sytuacji, ale brakowało skuteczności - przyznaje Stoiłow cytowany przez portal Legia.net.

Z kolei mistrzowie Polski są już niemal pewni awansu, ale muszą postawić kropkę nad "i". Na wyjeździe pokonali IFK Mariehamn (3-0), a w środę wieczorem zmierzą się z Finami przy Łazienkowskiej.



Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to w III rundzie Astana zmierzy się właśnie z Legią.



- Spróbujemy powalczyć i będziemy chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. Co by nie mówić, daję nam pięć procent szans w konfrontacji z Legią - zaznacza Stoiłow.

Sajan Kamitzanow, prezes Astany: - Na razie nic nie jest jasne. Rozmowa o Legii byłaby brakiem szacunku dla fińskiej drużyny. Losy dwumeczu nie są jeszcze rozstrzygnięte.





