Legia zagra w Hiszpanii z Arminią i Grasshopers

Na pierwszym zimowym zgrupowaniu w Hiszpanii Legia zagraa sparingi z występującą na zapleczu Bundesligi Arminią Bielefeld oraz zespołem szwajcarskiej ekstraklasy Grasshopers Zurych.

Zdjęcie Piłkarze Legii Warszawa /Kuba Atys /

Mistrzowie Polski wznowią treningi po przerwie zimowej 9 stycznia. Dzień później wylecą do hiszpańskiej miejscowości Benidorm na pierwsze tej zimy zgrupowanie. W jego trakcie zagrają towarzysko z Arminią, która zajmuje 16. miejsce w drugiej Bundeslidze oraz Grasshopers - piątym zespołem szwajcarskiej ekstraklasy. "Wojskowi" wrócą do Warszawy 21 stycznia.

Trzy dni później legioniści ponownie wylecą do Hiszpanii, z tymże do miejscowości La Manga. Tam również zagrają mecze kontrolne, ale rywale nie są jeszcze znani. Do Warszawy wrócą czwartego lutego.

Po 20 kolejkach rozgrywek ekstraklasy Legia z dorobkiem 35 punktów zajmuje trzecie miejsce i do Jagiellonii Białystok oraz Lechii Gdańsk traci cztery oczka. W pierwszej kolejce w 2017 roku stołeczny zespół zagra na wyjeździe z Arką Gdynia (11 lutego).