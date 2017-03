Legia - Wisła. Radović: Gonzalez powinien dostać czerwoną kartkę

Miroslav Radović w 22. minucie meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków wychodził na sytuację sam na sam, lecz tuż przed polem karnym przewrócił się. Sędzia odgwizdał faul, ale powtórki wykazały, że był w błędzie. Radović w wywiadzie w przerwie meczu szedł jednak w zaparte.

Zdjęcie Miroslav Radović /Bartłomiej Zborowski /PAP Legia Warszawa - Wisła Kraków 1-0 w meczu 25. kolejki Ekstraklasy

- Zawodnik Wisły ewidentnie mnie faulował. Czułem jego kontakt. Moim zdaniem powinien dostać czerwoną kartkę - powiedział Radović w wywiadzie udzielonym w przerwie meczu Żelisławowi Żyżyńskiemu ze stacji Canal Plus.

Powtórki telewizyjne pokazały jednak, że Serb oszukał sędziego i wcale nie był faulowany przez Ivana Gonzaleza. Co prawda wcześniej zahaczył piętą o nogę Hiszpana, ale nie wytrąciło go to z rytmu biegowego. Radović upadł dopiero po kilku krokach.

Żyżyński dopytywał piłkarza, a ten szedł w zaparte.



- Ewidentny faul. Zahaczył mnie - dodawał Radović.



Popis aktorstwa piłkarza Legii ciężko zrozumieć tym bardziej, że wychodził on na dogodną pozycję. W ferworze walki i meczowych emocjach można oczywiście popełnić błąd, lecz klasę zawodnika poznaje się po tym, czy potrafi się do niego publicznie przyznać.

Użytkownicy Twittera byli rozczarowani słowami Radovicia. W opinii wielu obserwatorów tego spotkania, piłkarz po prostu oszukiwał.



WG