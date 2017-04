Legia - Wisła. Jacek Magiera: Nasz cel się nie zmienia

"Cieszę się, że gramy z przeciwnikiem, który będzie wymagał od nas koncentracji" - powiedział trener piłkarzy Legii Warszawa Jacek Magiera przed meczem pierwszej kolejki grupy mistrzowskiej ekstraklasy. Mistrz Polski podejmie w niedzielę Wisłę Kraków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Magiera przed meczem z Wisłą Kraków. Wideo TV Interia

Ekstraklasa - sprawdź wyniki, terminarz, tabelę

Reklama

Legia zgromadziła w fazie zasadniczej 58 punktów (po podziale ma 29) i jest wiceliderem tabeli. Prowadzi Jagiellonia Białystok - 30 pkt. Wisła, mająca 22, zajmuje piątą lokatę.

"Po Legii można się spodziewać walki do ostatniej minuty, mamy to we krwi. Chcemy grać dobrze, ofensywnie ale chcemy także poświęcić uwagę grze obronnej. Wchodzimy w fazę, w której potrzeba skuteczności zarówno z tyłu jak i z przodu" - zapowiedział Magiera, cytowany w serwisie legia.com.

W ostatniej kolejce fazy zasadniczej Legia pokonała na wyjeździe Cracovię 2:1, a pierwszego gola w barwach stołecznej ekipy zdobył czeski napastnik Tomas Necid.

"Byłem przekonany, że Necid trafi do siatki. Cieszę się, że jest zdrowy i bardzo mocno pracuje. Bramki zawodnikowi są potrzebne jak woda rybie. Liczę, że to dopiero początek" - skomentował szkoleniowiec.

Magiera spodziewa się w niedzielę trudnego meczu.

"Nie należałem do grupy ludzi, którzy uważali, że hiszpański trener Kiko Ramirez to eksperyment, i doceniałem Wisłę. To klub z tradycjami, takie firmy łatwo się nie poddają. Wiedziałem, że będą walczyć mimo nieudanego początku sezonu. Cieszę się, że gramy pierwszy mecz z dobrym przeciwnikiem, który będzie wymagał od nas koncentracji" - podkreślił trener Legii.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. W barwach gospodarzy może wystąpić wracający do zdrowia po kontuzji Michał Kucharczyk, który bierze już udział w treningach.