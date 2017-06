Legia Warszawa zagra z IFK Marienhamn w II rundzie eliminacji LM

Legia Warszawa zagra z fińskim IFK Marienhamn w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz odbędzie się w Finlandii 11 lub 12 lipca, natomiast rewanż 18 lub 19 lipca. O wszystkim zdecydowało losowanie w szwajcarskim Nyonie.

Zdjęcie Mistrzostwo Polski dało Legii prawo do gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów /Andrzej Iwańczuk /East News

O godzinie 12 w szwajcarskim Nyonie rozpoczęło się losowanie par eliminacji do Ligi Mistrzów. Przed losowaniem drużyny zostały podzielone na trzy grupy. Potencjalnymi przeciwnikami Legii były Dundalk FC, FK Vardar, HSK Zrinjski, IFK Marienhamm, lub któryś ze zwycięzców pojedynków z pierwszej rundy.

Reklama

Legia pierwszy mecz zagra na wyjeździe. Została wylosowana jako ostatnia z drużyn.

IFK Marienhamn to mistrz Finlandii, w zeszłym sezonie triumfowali w tych rozgrywkach po raz pierwszy. W obecnym sezonie zajmują trzecie miejsce po 13. kolejkach, w lidze grającej systemem wiosna-jesień. Łączna wartość zawodników klubu wynosi około 2,5 mln euro - to mniej niż sam gwiazdor "Wojskowych" Vadis Odjidja-Ofoe.



W przypadku awansu do trzeciej rundy Legia także będzie rozstawiona. Niewykluczone też, że zespół z Warszawy będzie rozstawiony w czwartej, ostatniej rundzie eliminacji. Aby jednak tak się stało we wcześniejszych fazach musiałyby odpaść dwie z sześciu drużyn z wyższym współczynnikiem od Legii, a są to: Olympiacos Pireus (Grecja), Celtic Glasgow (Szkocja), FC Salzburg (Austria), FC Kopenhaga (Dania), Łudogorec Razgrad (Bułgaria) i BATE Borysów (Białoruś).



Pary I rundy eliminacyjnej:



Víkingur (Wyspy Owcze) - Trepça '89 (Kosowo)

Linfield (Irlandia Północna) - La Fiorita (San Marino)

The New Saints (Walia) - Europa (Gibraltar)

FC Santa Coloma (Andora) - Alashkert (Armenia)

Hibernians (Malta) - FCI Tallinn (Estonia)

Pary II rundy eliminacyjnej:

Partizan Belgrad (Serbia) - Budućnost Podgorica (Czarnogóra)

FK Qarabağ (Azerbejdżan) - Samtredia (Gruzja)

Żalgiris Wilno (Litwa) - Łudogorec (Bułgaria)

APOEL (Cypr) - Dudelange (Luksemburg)

Hibernians (Malta) /FCI Tallinn (Estonia) - Salzburg (Austria)

Hapoel Beer-Sheva (Izrael) - Honved Budapeszt (Węgry)

MSK Żylina (Słowacja) - FC Kopenhaga (Dania)

Bate Borysów (Białoruś) - FC Santa Coloma (Andora)/Alaszkert Erywań (Armenia)

FC Astana (Kazachstan) - Spartaks Jūrmala (Łotwa)

Szeryf Tiraspol (Mołdawia) - Kukesi (Albania)

IFK Mariehamn (Finlandia) - Legia Warszawa

Zwycięzca pary Linfield (Irlandia Północna) /La Fiorita (San Marino) - Celtic (Szkocja)

FH Hafnarfjördur (Islandia) - zwycięzca pary Víkingur (Wyspy Owcze)/Trepça '89 (Kosowo)

Dundalk FC (Irlandia) - Rosenborg (Norwegia)

Zrinjski (Bośnia i Hercegowina) - Maribor (Słowenia)

Malmö (Szwecja) - FK Vardar (Macedonia)

WG