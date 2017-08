Piłkarskie jaja w Warszawie! Legia wygrywa z Zagłębiem 2-1, Arkadiusz Woźniak w doskonałej sytuacji wywraca się pod bramką, Michał Pazdan w drugim meczu z rzędu wylatuje z boiska, lubinianie dostają w końcówce niespodziewanego karnego dzięki VAR, a kibice stołecznego klubu przez cały czas wyszydzają swoich piłkarzy. Tak złej atmosfery przy Łazienkowskiej nie było od czasu, gdy klubem rządziło ITI.

Zagłębie Lubin dokonało nie lada sztuki. Liderowi Ekstraklasy udało się przegrać z beznadziejnie grającą Legią. Wiadomo było już od czwartku, że niedzielne spotkanie będzie okazją dla kibiców stołecznego klubu na wylewanie żali za kompromitację w europejskich pucharach.



Tak też się stało. Wyjątkowo "Żyleta" nie wypełniła się nawet w połowie, a fani nie prowadzili zorganizowanego dopingu. Za to wzięli się za punktowanie "popisów" swoich pupili. "Gdzie są puchary, kopacze, gdzie są puchary" to jedna z nielicznych nadających się do zacytowania piosenek. Dostawało się także poszczególnym piłkarzom. Najczęściej Michałowi Pazdanowi, któremu kibice przy niemalże każdym kontakcie z piłką wypominali odepchnięcie sędziego w spotkaniu w Tyraspolu. Reprezentant Polski tym razem nie rzucił się z łapami na arbitra, ale z boiska i tak zszedł przed czasem, bo wyleciał za dwie bezsensowne żółte kartki. Dostało się także nowemu właścicielowi Dariuszowi Mioduskiemu - "Prezesie dziękujemy, że Legia weszła na wyższy poziom. Zawsze mocniej".



W pierwszej połowie szydercza atmosfera ze strony trybun dała się legionistom mocniej we znaki. Spotkanie prowadzone było w beznadziejnym tempie, a gospodarze mieli ogromne problemy z przedostaniem się w pobliże bramki gości.



Magiera tak jak zapowiadał, dokonał przemeblowania składu. W podstawowym składzie wyszli m.in. Hildeberto Pereira i Cristiano Pasquato. Tłuściutki Portugalczyk wyróżnił się jednak tylko tym, że bardzo szybko zszedł z boiska. Zmienił go Sebastian Szymański, jedyny legionista, którego na murawie przywitały brawa. Z kolei włoski gwiazdor, który miał zostać następcą Vadisa Odjidji-Ofoe nie pokazał niczego, co w najmniejszym stopniu uzasadniałoby wydanie na niego przez Legię miliona euro.



Portugalczyk z nadwagą nie był jedynym zawodnikiem Legii, który skończył mecz z kontuzją. Na niespełna kwadrans urazu doznał także Arkadiusz Malarz. Na swoje szczęście, Magiera nie wykorzystał jeszcze limitu zmian i wpuścił między słupki Radosława Cierzniaka.



W ślamazarnej pierwszej połowie lepiej wyglądali lubinianie i tylko z sobie nieznanych przyczyn nie objęli prowadzenia. Sytuacja z 24. minuty śmiało nadawałaby się do "Piłkarskich jaj" Arkadiusz Woźniak stał kilka metrów przed bramką, ale przed oddaniem strzału poślizgnął się, trącona przez niego piłka została wybita przez jednego z obrońców i poszybowała w powietrze. Woźniak spróbował jeszcze raz, tym razem głową. Wydało się, że futbolówka wpadnie do siatki, ale z linii bramkowej wybił ją Łukasz Broź. Legioniści mieli tylko jedną okazję, gdy piłkarza po strzale nożycami Armando Sadiku przeleciała minimalnie obok bramki.



Albańczyk miał lepiej nastawiony celownik po przerwie, gdy w 57. minucie bezbłędnie. Chwilę później na listę strzelców wpisał się w szczęśliwych okolicznościach Szymański. Piłka po jego strzale odbiła się od jednego z obrońców i kompletnie zaskoczyła Martina Polacka.

Na zakończenie tego smutnego widowiska swoje dorzucił jeszcze sędzia. Najpierw doliczył aż siedem minut do regulaminowego czasu gry, a chwilę później, gdy Cierzniak szykował się do wybicia piątki, skorzystał z powtórki video i podyktował jedenastkę dla lubinian za wcześniejsze zagranie ręką Brozia.



W niedzielne popołudnie Legia wygrała z Zagłębiem i dołączyła do ligowej czołówki, ale za piłkarzami jeszcze długo będzie się ciągnął mołdawski koszmar. Dzisiejsze zwycięstwo nikogo przy Łazienkowskiej nie ucieszyło.







Krzysztof Oliwa

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 2-1 (0-0)

Bramki: 1-0 Sadiku (57.), 2-0 Szymański (64.), 2-1 Starzyński (90+3. - z karnego)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Michał Pazdan, Thibault Moulin. KGHM Zagłębie Lubin: Filip Jagiełło, Daniel Dziwniel, Jakub Świerczok. Czerwona kartka za drugą żółtą - Legia Warszawa: Michał Pazdan (83).

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 14 941.

Legia Warszawa: Arkadiusz Malarz (79. Radosław Cierzniak) - Łukasz Broź, Inaki Astiz, Michał Pazdan, Artur Jędrzejczyk - Michał Kucharczyk, Tomasz Jodłowiec, Krzysztof Mączyński, Cristian Pasquato (72. Thibault Moulin), Hildeberto Pereira (33. Sebastian Szymański) - Armando Sadiku.

KGHM Zagłębie Lubin: Martin Polacek - Lubomir Guldan, Bartosz Kopacz, Jarosław Jach, Daniel Dziwniel (62. Sasa Balic) - Alan Czerwiński, Filip Jagiełło (58. Bartłomiej Pawłowski), Filip Starzyński, Jarosław Kubicki, Arkadiusz Woźniak - Jakub Świerczok (75. Adam Buksa).

