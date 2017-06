Legia Warszawa. Vadis Odjija-Ofoe odejdzie do Fenerbahce?

Vadis Odjija-Ofoe ma ofertę z Fenerbahce Stambuł - donosi turecka gazeta "Haberturk".

Ofoe to zdecydowanie najlepszy zawodnik polskiej Ekstraklasy i jest łakomym kąskiem na transferowym rynku.

Legia zapewnia jednak, że będzie chciała go zatrzymać. Także Sam Ofoe nie chce podgrzewać tematu.



- Nie rozmawiałem z moim agentem, chcę się skoncentrować na futbolu - zapewniał zawodnik.



Wiele klubów jednak ostrzy sobie na niego zęby, a jednym z najbardziej zainteresowanych wydaje się być Fenerbahce Stambuł.



Ofoe wyceniany jest na około 6 milionów euro i jeśli odszedłby za taką kwotę, to byłby to rekord w historii Ekstraklasy. Fenerbahce próbuje jednak skusić Legię w inny sposób.



Według gazety "Haberturk" klub ze Stambułu zaoferował mistrzom Polski transakcję wiązaną - do Legii ze Stambułu miałby się przenieść skrzydłowy Miroslav Stoch, a do tego Turcy przelaliby Legii jeszcze około czterech milionów euro.

28-letni Stoch w przeszłości był zawodnikiem m.in. Chelsea Londyn, Twente i PAOK-u Saloniki. W poprzednim sezonie zagrał jednak tylko dziewięć spotkań ligowych w Fenerbahce.