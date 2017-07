Legia Warszawa. Vadis Odjidja-Ofoe przeszedł badania

Vadis Odjidja-Ofoe przeszedł badania medyczne w Legii po niedoszłym transferze do FK Krasnodar, które wykazały, że z jego kolanem jest wszystko w porządku.

Jak podaje serwis Legia.net, Odjidja-Ofoe jest zdrowy i może normalnie trenować.

W ostatni wtorek gwiazdor Legii wyjechał do Austrii, by przejść testy i podpisać kontrakt z rosyjskim klubem. Do transferu jednak nie doszło, a Rosjanie poinformowali, że powodem są problemy piłkarza z kolanem.

Vadis stawił się znów w Warszawie, a Legia zmuszona została przeprowadzić kompleksowe badania piłkarza.

- Vadis przechodzi badania, abyśmy wiedzieli, w jakim stanie jest po informacjach z Austrii i Rosji. Dziś nie będzie trenował, bo przechodzi drugi dzień badań - mówił wczoraj trener Legii Jacek Magiera.

Jaka będzie przyszłość piłkarza? Po niedoszłym transferze do Rosji pojawiła się informacja, że wkrótce może on trafić do klubu z jednej z najsilniejszych lig Europy.

Jasność w sprawie zawodnika chciałby mieć w końcu Magiera.



- Dla mnie najważniejsze jest, by taka informacja jak najszybciej została mi przekazana - czy Vadis zostaje i będzie mógł być brany pod uwagę przy ustalaniu składu w meczach mistrzowskich, czy będzie transferowany. To dla mnie klucz, co dalej robić i jak układać dalej zespół, czy na miejsce Vadisa brać innego zawodnika - mówił szkoleniowiec.



