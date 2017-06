Legia Warszawa. Vadis Odjidja-Ofoe nie trenuje z drużyną

Czy mistrz Polski straci najlepszego piłkarza minionego sezonu Ekstraklasy? Vadis Odjidja-Ofoe przyleciał we wtorek do Polski, ale zamiast na zgrupowanie Legii Warszawa do Warki, pojechał na negocjacje z szefem klubu - Dariuszem Mioduskim. Contra.gr twierdzi, że Belg nawet jeszcze we wtorek lub w środę może zostać piłkarzem Olympiakosu Pireus.

Odjidja-Ofoe dołączył do Legii przed rokiem i podpisał dwuletni kontrakt. W warszawskim klubie odbudował formę i miał duży udział w wywalczeniu przez nią mistrzostwa Polski.

Nie jest tajemnicą, że chce go pozyskać Olympiakos Pireus, którego trenerem jest Besnik Hasi, a więc były trener legionistów, który ściągnął belgijskiego piłkarza do warszawskiego klubu.



Podobno Odjidja-Ofoe mocno naciska na właściciela Legii, aby zgodził się na transfer, lecz oferta mistrza Grecji w wysokości dwóch milionów euro jest zdecydowanie za niska.



Co więcej, w kontrakcie zawodnika zapisano, że jeśli kwota transferu przekroczy 1,5 mln euro, to otrzyma połowę z nadwyżki.

Według Małgorzaty Chłopaś, wtorkowe spotkanie piłkarza z szefem Legii nie przyniosło efektów i Belg zamiast na zgrupowanie zespołu, odleciał do Brukseli, a negocjacje mają zostać wznowione.

Z kolei contra.gr twierdzi, że Odjidja-Ofoe rozmawiał z Mioduskim o transferze do Olympiakosu i jeszcze we wtorek lub w środę może zostać piłkarzem "etatowego" mistrza Grecji.

Wieczorem Legia zamieściła w swoim serwisie internetowym informację o wtorkowym spotkaniu szefa klubu z piłkarzem. "Spotkaliśmy się z Vadisem w Warszawie i rozmawialiśmy. Na dzisiaj nic nie jest jeszcze przesądzone. Mam jednak nadzieję, że w ciągu kilku dni sytuacja się ostatecznie wyjaśni, bo przyszłość Vadisa jest dla nas bardzo ważna, ale najważniejsze zawsze jest dobro drużyny" - skomentował Mioduski.

Legia pracuje nad formą na zgrupowaniu w Warce, które potrwa do 30 czerwca. 7 lipca zmierzy się z Arką Gdynia w meczu o Superpuchar, a 12 lipca rozegra pierwszy mecz 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów z fińskim zespołem IFK Mariehamn (rewanż w Warszawie 19 lipca).

