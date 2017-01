Legia Warszawa. Tomasz Necid w Polsce. Transfer o krok?

Tomasz Necid wylądował na warszawskim "Okęciu" i prawdopodobnie podpisze kontrakt z mistrzem Polski. Byłoby to najważniejsze wzmocnienie Legii w tym oknie transferowym.

Zdjęcie Tomasz Necid (z prawej) /AFP

Ekstraklasa - sprawdź wyniki, terminarz, tabelę



Warszawianie zakontraktowali już Dominika Nagy'ego, Artura Jędrzejczyka i Daniela Chimę Chukwu, ale to nie koniec transferów w zimowym oknie. Prawdopodobnie nowym piłkarzem mistrza Polski zostanie jeszcze Czech Tomasz Necid.



Legia ma w tym momencie ogromną wyrwę w ataku. Po odejściu Aleksandara Prijovicia i Nemanji Nikolicia mistrzowie Polski zostali w zasadzie z jednym napastnikiem - Chukwu, który jeszcze nie poznał stylu gry trenera Jacka Magiery. Dlatego też potrzebna była szybka reakcja władz najbogatszego polskiego klubu i Necid już jest w Warszawie.



To wysoki (191 cm) napastnik, który wciąż oficjalnie jest zawodnikiem tureckiego Bursasporu. Niedawno do tego klubu przeniósł się Boban Jović z Wisły Kraków.



- Kluby są już de facto domówione, zostały tylko formalności - powiedział czeskiemu dziennikowi "Sport" agent Necida Jiri Muller.

Reklama

Wartość rynkowa Necida wynosi ponad 2 mln euro, ale co ciekawe, tylko raz w karierze stał się bohaterem transferu gotówkowego, kiedy w styczniu 2009 roku, za 4,5 mln euro, zamienił Slavię Praga na CSKA Moskwa. Z zespołem ze stolicy Czech dwukrotnie cieszył się ze zdobycia mistrzostwa kraju, a w Rosji raz. Wraz z CSKA zdobył także trzy Puchary Rosji.

Necid 44 razy zagrał w narodowej reprezentacji i zdobył w tym czasie 12 bramek. Grał w każdym spotkaniu na Euro 2016, a w spotkaniu z Chorwacją zdobył gola z rzutu karnego trzy minuty po tym, jak pojawił się na boisku. W eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji zagrał w pierwszym spotkaniu, z Irlandią Północną, jednak problemy, które ma w klubie sprawiły, że nie znalazł uznania w oczach Karela Jarolima.