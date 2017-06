​Legia Warszawa. Tomasz Jodłowiec ma kontuzję pięty

Tomasz Jodłowiec opuścił obóz przygotowawczy Legii Warszawa z powodu kontuzji pięty.

Zdjęcie Tomasz Jodłowiec (z prawej) /AFP

Legioniści przebywają na zgrupowaniu w Warce. W poniedziałek do zespołu dołączyli piłkarze, którzy otrzymali od trenera pozwolenie na dłuższe urlopy: Artur Jędrzejczyk, Kasper Hamalainen, Dominik Nagy, Radosław Majecki i Sebastian Szymański.

Reklama

Obóz musiał opuścić za to Jodłowiec, który doznał bolesnego urazu pięty. Jak twierdzi portal legia.net, był on na tyle dokuczliwy, że piłkarz musiał poruszać się o kulach i sztab medyczny postanowił odesłać go do Warszawy.

Wcześniej do Belgradu poleciał się leczyć inny piłkarz Legii Miroslav Radović.

MZ