Legia Warszawa. Thibault Moulin dementuje pogłoski o konflikcie z trenerem

Thibault Moulin zdecydowanie zaprzeczył, jakoby powodem braku gry w ostatnim meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków (1-0) był jego konflikt z nowym trenerem Romeo Jozakiem. Wcześniej taką możliwość dość wyraźnie sugerował dziennikarz Krzysztof Stanowski.

Zdjęcie Thibault Moulin /interia /

W trzech pierwszych spotkaniach pod wodzą Romeo Jozaka Moulin zagrał od pierwszej do ostatniej minuty, strzelił nawet bramkę w wygranym 1-0 meczu z Cracovią. Po przerwie na reprezentację francuski pomocnik utracił jednak miejsce w wyjściowej jedenastce. Z Lechem Poznań wszedł na 20 minut, z Wisłą - znalazł się poza kadrą meczową.



Według dziennikarza sportowego Krzysztofa Stanowskiego przyczyną takiego stanu rzeczy jest konflikt pomiędzy rozgrywającym a szkoleniowcem. "Napięcie na linii Moulin - Jozak jest na tyle duże, że chłop szybko nie zagra. Co wydaje się dobrą wiadomością dla zespołu" - napisał na Twitterze.



Na odpowiedź Moulina nie trzeba było długo czekać. "Hej Krzysztofie, nie ma żadnego problemu pomiędzy mną a trenerem. Może wiesz lepiej ode mnie, ale to tylko lekka kontuzja. Żaden większy problem" - odpisał Francuz dziennikarzowi.





