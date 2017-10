Legia Warszawa. Sebastian Szymański z kontraktem do 2022 roku

18-letni Sebastian Szymański przedłużył kontrakt z Legią Warszawa. Młody pomocnik związał się z drużyną mistrza Polski do 2022 roku, podał klub na stronie internetowej.

Zdjęcie Sebastian Szymański i Dariusz Mioduski, prezes Legii /Internet

"Jestem szczęśliwy i przede wszystkim dumny, że podpisałem z Legią kontrakt na tak długi okres. Świadczy to o tym, jakim klub darzy mnie zaufaniem, za co dziękuję i za co obiecuję się odwdzięczyć" - powiedział Szymański.

Do Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa dołączył w sezonie 2012/13, szybko pokonując kolejne szczeble juniorskiej piłki. W pierwszym zespole zadebiutował mając 17 lat, w lipcu 2016 r. Był wówczas piątym najmłodszych piłkarzem w historii klubu. Szymański do tej pory zagrał w 24 meczach i zdobył cztery bramki.



"Dla mnie osobiście to bardzo ważne wydarzenie w życiu. To jeszcze większa motywacja do ciężkiej pracy, bo wiem, że bez niej nie można odnosić sukcesów" - dodał pomocnik "Wojskowych".

"Miałem przywilej pracować z wieloma utalentowanymi chorwackimi zawodnikami, którzy opuszczając akademię, robili kariery w dorosłym futbolu. I jeśli porównam Sebastiana do zawodników w jego wieku, to on znajduje się w tej najbardziej wyjątkowej grupie. Nie tylko jeśli chodzi o umiejętności, ale i o osobowość. Dostrzegam u niego wszystkie elementy, które składają się na tak zwany talent. Technika, szybkość, gra lewą nogą, boiskowa inteligencja, to tylko niektóre z nich. Sebastian daje wspaniały sygnał wszystkim młodym piłkarzom w naszym klubie. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie kluczowym zawodnikiem pierwszego zespołu Legii i reprezentacji Polski. Tego od niego oczekuję" - stwierdził Romeo Jozak, trener Legii, który przez wiele pracował w akademii Dinama Zagrzeb.