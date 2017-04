Legia Warszawa. Sebastian Szałachowski należy do zakonu i pomaga egzorcyście

Sebastian Szałachowski jeszcze trzy lata temu pomagał Górnikowi Łęczna awansować do Ekstraklasy. Po zakończeniu sezonu odszedł z klubu, lecz mało kto spodziewał się, że 31-latek nie wróci do piłki już w ogóle. Dynamiczny skrzydłowy obrał inną życiową drogę - należy do katolickiego zakonu oraz pomaga egzorcyście Radomirowi Kryńskiemu.

Zdjęcie Sebastian Szałachowski cieszy się ze zdobytej bramki. Gratulują mu Jakub Wawrzyniak oraz Marcin Komorowski /Kuba Atys /

Szałachowski w Ekstraklasie debiutował 2004 r., w barwach Górnika Łęczna. Jego szybkość i zwrotność została doceniona przez ekspertów i zaowocowała transferem do Legii Warszawa. W niej spędził sześć lat, a w 2006 roku zdobył tytuł mistrza Polski. Triumfował też w krajowym pucharze. Kontuzje nie pozwoliły mu w pełni wykorzystać swojego potencjału.

Po odejściu z Legii grał jeszcze w ŁKS-ie Łódź oraz Cracovii, po czym powrócił do Łęcznej. Po tym, jak odszedł z klubu słuch o nim zaginął, a futbolowi kibice stracili go z radaru. Jak się okazało, Szałachowski zdecydował się pójść rzadko uczęszczaną przez byłych sportowców drogą.

"Szczęść Boże, jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Należę do Zakonu 'Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej' w Lublinie przy parafii 'Niepokalanego Serca Maryi i św.Franciszka z Asyżu' na Poczekajce. Pomagam egzorcyście, kapucynowi O. Radomirowi Kryńskiemu. Prowadzę 'Ognisko Serca Jezusa', które jest dziełem Nowej Ewangelizacji. Pragnę głosić swoim życiem Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Dziękuję Bogu za nowe życie w Nim" - możemy przeczytać na Facebooku byłego mistrza Polski.

Choć wśród zawodników często możemy zobaczyć przejawy religijnych zachowań, jak znak krzyża przed wejściem na boisko, czy modlitwy w trakcie serii rzutów karnych, to jednak u mało kogo idą one w parze z codziennym życiem tak jak u Szałachowskiego. Po treściach, jakie udostępnia na swoim profilu były gracz Ekstraklasy można śmiało stwierdzić, że ze wszystkich sił zaangażował się w życie swej parafii.



Szałachowski w Ekstraklasie rozegrał 170 spotkań, strzelił 32 bramki. Z Legią grał także w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów oraz w Pucharze UEFA, ówczesnym odpowiedniku Ligi Europejskiej.

