Legia Warszawa. Sandro Kulenović przeszedł do Juventusu Turyn

Sandro Kulenović został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus Turyn. Oznacza to, ze "Stara Dama" doszła do porozumienia z Legią Warszawa i zakontraktowała 17-letniego napastnika, który od kilkunastu dni trenował z włoską drużyną.

Zdjęcie Sandro Kulenović (numer 9) cieszy się z bramki strzelonej Realowi Madryt w rozgrywkach młodzieżowej Ligi Mistrzów /Tomasz Jarzębowski /East News

Kulenović od niemal dwóch tygodni trenował z młodzieżową drużyną Juventusu i wywarł na tyle dobre wrażenie, że działacze turyńskiego klubu postanowili wykupić młodego napastnika. Oficjalna kwota transferu i długość kontraktu nie są znane.

Reklama