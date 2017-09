Legia Warszawa. Romeo Jozak nowym trenerem "Wojskowych"

Romeo Jozak został nowym szkoleniowcem Legii Warszawa. Chorwat na stanowisku zastąpił Jacka Magierę, z którym warszawski klub postanowił się rozstać. - Pękło coś we mnie po meczu we Wrocławiu. Zrozumiałem, że jeżeli chcemy powalczyć o mistrzostwo Polski, potrzeba wstrząsu. W mojej długoletniej, profesjonalnej karierze, rozmowa z Jackiem dzisiaj o 8.30 była najtrudniejszą w moim życiu - tłumaczył swoją decyzję prezes Legii Dariusz Mioduski.

Zdjęcie Romeo Jozak został nowym trenerem Legii /Bartłomiej Zborowski /PAP

Ekstraklasa: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

Romeo Jozak do tej pory nie pracował jeszcze jako pierwszy trener seniorskiego zespołu. Chorwat pełnił funkcję dyrektora sportowego Dinama Zagrzeb i prowadził juniorskie drużyny reprezentacji Chorwacji. Legia z nowym szkoleniowcem podpisała umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.



Asystentem Chorwata ma być jego rodak: Dean Klafurić.

- Była to trudna decyzja, ale jak wszyscy widzieli, szczególnie w ostatnich meczach, doszło do tego, że taką decyzję musiałem podjąć. Miałem nadzieję, że przerwa na reprezentację coś zmieni w drużynie, ale tak się nie stało - mówił na konferencji prasowej z nowym trenerem prezes Legii Dariusz Mioduski.



- Chciałem wprowadzić długofalowe myślenie, ale zdecydowałem, że potrzebny jest wstrząs. Potrzeba lidera, który zmotywuje piłkarzy i pokaże im, jak grać na odpowiednim poziomie. Jozak ma wizję nowoczesnego futbolu, która się sprawdza. Tego typu osobowość w tej szatni zadziała - zapewniał Mioduski.

- To pewnie będzie moja ostatnia konferencja po angielsku, później postaram się mówić po polsku. Przyjmowanie osób z innego kraju do takiego klubu wymaga odwagi. Wasz prezes pokazał, że ma odwagę. Bardzo się cieszę, że tu jestem. To największy krok w mojej karierze i nie ma co do tego wątpliwości - mówił natomiast nowy trener Legii.

Jacek Magiera na stanowisku trenera "Wojskowych" pracowało niespełna rok. Z drużyną pożegnali się też jego asystent Tomasz Łuczywek oraz trener przygotowania fizycznego Sebastian Krzepota. Klub podziękował także za współprace dyrektorowi sportowemu - Michałowi Żewłakowowi oraz pracującemu ze skautami Marcinowi Żewłakowowi.



Romeo Jozak miał przyznał, że oglądał trzy ostatnie mecze Legii w telewizji. Na konferencję prasową przybył prosto z lotniska. Dzisiaj ma spotkać się z piłkarzami.



- Nie jestem czarodziejem. Trenerzy to przede wszystkim ciężko pracujące osoby. Co zauważyłem po ostatnich meczach Legii, to przede wszystkim brak większej szybkości, intensywności i dominacji - mówił Jozak i podkreślał: - Nie boję się pracy z silnymi osobowościami, bo sam mam mocny charakter. Będę otwarty i szczery w stosunku do piłkarzy.

Prezes Dariusz Mioduski zapowiedział także, że w klubie nie będzie już funkcji dyrektora sportowego, którą pełnił Michał Żewłakow. Pojawi się natomiast stanowisko dyrektora technicznego, które zajmie Ivan Kepcija. Za przygotowanie fizyczne legionistów będzie odpowiadał natomiast Krasimir Sos.

AK