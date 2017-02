Legia Warszawa. Rekordowy współczynnik UEFA mistrza Polski

Legia Warszawa przegrała z Ajaksem Amsterdam w dwumeczu 0-1 i odpadła z Ligi Europejskiej. Mimo tego "Wojskowym" udało się wyśrubować najwyższy w historii wynik współczynniku UEFA, który wynosi obecnie 28,450.

Zdjęcie Piłkarze Legii dziękują kibicom po spotkaniu w Amsterdamie /Bartłomiej Zborowski /PAP

Ogólny współczynnik UEFA jest sumą wyników uzyskiwanych przez klub na przestrzeni ostatnich pięciu lat. To on decyduje o rozstawieniu drużyn podczas eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej, czy podziale na koszyki podczas losowania fazy grupowej. Im wyższy drużyna ma współczynnik, tym teoretycznie łatwiejszą drogę musi pokonać, by awansować do następnej fazy rozgrywek.

Awans do fazy grupowej LM i zajęcie w niej trzeciego miejsca, które pozwoliło na udział w 1/16 LE, dało Legii 8,775 pkt, co w połączeniu z poprzednimi osiągnięciami (liczy się pięć ostatnich sezonów) daje rekordowe 28,450 pkt. Poprzedni wynik wynosił 28,0 pkt. To m.in. dzięki niemu Legia miała najłatwiejszą od lat drogę do Champions League, w ostatniej rundzie eliminacyjnej trafiając na irlandzkie Dundalk FC.

Obecny wynik nie pomoże jej jednak w awansie do LM, jeśli mistrz Polski nie obroni tytułu, o który walka wydaje się najbardziej zacięta od lat. W grze, prócz Legii, pozostaje wciąż Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań.



Legia zajmuje 74. miejsce w europejskim rankingu klubowym, lecz jej pozycja może się jeszcze zmienić, gdyż w rozgrywkach pozostają drużyny sklasyfikowane w tej chwili za nią: APOEL Nikozja oraz FK Rostów.

Poza mistrzem Polski najwyższą lokatę z klubów Ekstraklasy zajmuje Lech. "Kolejarz" sklasyfikowany jest na 148. pozycji z dorobkiem 10,950 pkt. Śląsk Wrocław zajmuje 190. lokatę, Ruch Chorzów jest 215.

