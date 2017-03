Legia Warszawa poszukuje trenerów w ramach projektów piłkarskich Legia Soccer Schools

Mistrz Polski poszukuje trenera, ale uspokajamy, że posada szkoleniowca Jacka Magiery na razie jest niezagrożona. Chodzi o jeden z projektów Legia Soccer Schools, a poszukiwanymi specjalistami są trenerzy na trzech stanowiskach.

Zdjęcie Legia Soccer Schools /fot. Kamil Piklikiewicz /East News

Praca w stałych godzinach pracy i dogodnych lokalizacjach oraz stałe wynagrodzenie, adekwatne do podjętego zaangażowania - to wszystko czeka na trenerki lub trenerów, którzy zgłoszą się do konkursu na pracę z młodzieżą w ramach projektów piłkarskich Legia Soccer Schools.

Reklama

Poszukiwanymi ochotnikami są: trener/animator (dzieci 3-7 lat), trener (dzieci 6-14 lat) oraz trener bramkarzy (dzieci 6-14 lat). O otwartym konkursie, z podanymi danymi kontaktowymi, informuje oficjalna strona internetowa klubu z ul. Łazienkowskiej.

Do podstawowych kryteriów, oczekiwanych od kandydatów, należą: ukończenie kursu trenerskiego, wykształcenia pedagogiczne lub wczesnoszkolne oraz znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

"Pracuj w Legii" - zachęca tytuł plakatu.