Legia Warszawa - Pogoń Szczecin w meczu 27. kolejki Ekstraklasy

Legia Warszawa podejmuje Pogoń Szczecin w meczu 27. kolejki Ekstraklasy. Ewentualna wygrana Legii lub remis dadzą jej fotel lidera. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Trener Legii Warszawa Jacek Magiera /Fot. Kuba Atys /

Zobacz relację na żywo z meczu Legia Warszawa - Pogoń Szczecin!

W czołówce tabeli Ekstraklasy panuje ścisk, a koniec sezonu zasadniczego Ekstraklasy coraz bliżej. Podopieczni Jacka Magiery mają już pewny udział w grupie mistrzowskiej. Obrońcy tytułu walczą o jak najlepszą pozycję wyjściową przed decydującą walką o medale.



"Portowcy" są blisko pierwszej ósemki, ale żeby do niej wskoczyć potrzebują punktów. W Warszawie będzie jednak o nie trudno. Faworytem spotkania są bez wątpienia legioniści.



"Wiemy, że Legia ma w swoim składzie wielu dobrych zawodników. Mogliśmy się przekonać o tym, gdy graliśmy z nimi w Szczecinie. Przede wszystkim o sile tej drużyny decyduje Miro Radović, a także Odjidja-Ofoe. Zawsze niebezpieczny jest Guilherme. Musimy pamiętać też o Kucharczyku, który odwrócił losy meczu wchodząc z ławki w ostatnim meczu w Gdańsku. Najważniejsze jest to, by skupić się na sobie i robić to, co do nas należy" - powiedział trener Pogoni Kazimierz Moskal.

