Legia Warszawa. Podoliński: Wypowiedź Jozaka jest bardzo dziwna

Robert Podoliński w ostrych słowach skomentował wypowiedź trenera Romea Jozaka, który powiedział po meczu z Lechem Poznań(0-3), że czuje się zdradzony przez swoich piłkarzy. - Nie wiem jak na to zareaguje szatnia - powiedział były trener Cracovii w programie "Ekstraklasa po godzinach".

- Ta wypowiedź jest bardzo dziwna. Z drugiej strony wyobraźmy sobie sytuację, jakby jakiś Polak teraz dostał posadę np. w Dynamo Zagrzeb czy Crvenie Zvezda. Za co? Ja nie oceniam trenera Legii, bo nie mam jak. Nie ma nic w CV. To jest trener, który nie prowadził seniorskiego zespołu. Legia jest największym klubem w Polsce. Ja rozumiem skauting itd., ale jak usłyszałem tę informację, to myślałem, że Jozak zostanie dyrektorem sportowym. Widać, że to jest dla niego zupełnie nowe doświadczenie i pierwsze zderzenie z tak dużym stresem. Jeżeli niewiele trzeba robić, żeby dostać prace w Legii, to stres odbija się właśnie na takich wypowiedziach - mówił Podoliński.

Legia przegrała z Lechem 0-3, a po meczu piłkarzy strofowali także kibice. Fani Legii zaatakowali zawodników po przyjeździe do Warszawy i doszło między nimi do szarpaniny. Klub na razie jest na etapie wyjaśniania tej sytuacji . Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ .

