Legia Warszawa po pierwszym wiosennym treningu

Daniel Chima Chukwu, Dominik Nagy i Artur Jędrzejczyk pojawili się na pierwszym treningu Legii Warszawa w tym roku. - Trochę za sobą tęskniliśmy, a "Jędza" już rzucał żartami - powiedział Interii Arkadiusz Malarz, bramkarz klubu ze stolicy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Daniel Chima Chukwu już trenuje z Legią Warszawa. Wideo TV Interia

Ekstraklasa - sprawdź wyniki, terminarz, tabelę



Pierwszy trening Legii w 2017 roku rozpoczął się o godz. 17.30 i trwał godzinę. Nie były to wymagające zajęcia, bo piłkarze dopiero wrócili z urlopów.

Reklama

- Może jestem trochę dziwny, ale po tygodniu odpoczynku brakowało mi treningów i gry. Atmosfera jest dobra, trochę się za sobą stęskniliśmy, a "Jędza" już dziś rzucał żartami - opowiadał Interii bramkarz Arkadiusz Malarz.



"Jędza", czyli Artur Jędrzejczyk, który po pół roku wrócił do Warszawy. Nową twarzą na pierwszym treningu byli też nigeryjski napastnik Daniel Chima Chukwu i węgierski pomocnik Dominik Nagy.



- Grałem w Norwegii, więc wiem, co to znaczy zima. Teraz jest jednak chyba nawet chłodniej niż tam - mówił zaskoczony Chima Chukwu, który w przeszłości występował m.in. w Molde.



Piłkarze Legii jutro wylatują na zgrupowanie do Hiszpanii. W pierwszym treningu nie brał udziału kontuzjowany Aleksandar Prijović.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arkadiusz Malarz po pierwszym wiosennym treningu Legii. Wideo TV Interia