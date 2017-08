Legia Warszawa odpadła z pucharów. Dariusz Mioduski komentuje

"Nie ma żadnej wymówki dla tego, co się stało" - tak szybkie odpadnięcie Legii Warszawa z europejskich pucharów skomentował właściciel klubu mistrzów Polski Dariusz Mioduski.

Zdjęcie Piłkarz Legii Warszawa Michał Pazdan (3L) ukrany drugą żółtą kartką przez sędziego Ivana Bebeka (2P) podczas rewanżowego meczu 4. rundy eliminacyjnej Ligi Europejskiej z Szeriff Tyraspol, /Bartłomiej Zborowski /PAP

Legioniści odpadli z Ligi Mistrzów w trzeciej rundzie eliminacji, ale stanęli przed szansą walki o awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Zostali jednak wyeliminowani w czwartej, decydującej rundzie kwalifikacji przez zespół z Mołdawii - Szeriffa Tyraspol.

W pierwszym meczu w Warszawie padł remis 1-1, a rewanż zakończył się bezbramkowym remisem.

Legia nie awansowała do pucharów po raz pierwszy od 2012 roku.

"Nie ma żadnej wymówki dla tego, co się stało. Muszę ochłonąć. Krytyka uzasadniona. Też bardzo to przeżywam ale wyjdziemy z tego silniejsi" - napisał na twitterze właściciel klubu Dariusz Mioduski.

- Trzeba działać. Zawaliliśmy, nie będę udawał. Na pewno tę drużynę stać, żeby grała lepiej. Wszyscy zawodnicy, którzy byli na boisku i ławce rezerwowych, mogą prezentować się lepiej. Trzeba pracować, żeby wejść na wyższy poziom. To zależy od każdego zawodnika indywidualnie, żeby takie mecze się nie powtarzały. To porażka dla całej polskiej piłki, że żadna drużyna nie zagra w fazie grupowej. Boisko weryfikuje, niestety trzeba powiedzieć otwarcie, ze jesteśmy poza pucharami - skomentował na pomeczowej konferencji prasowej trener Legii Jacek Magiera, którego cytuje serwis internetowy klubu.

Swojej irytacji nie krył za to Artur Jędrzejczyk, który w bardzo mocnych słowach skomentował boiskowy przebieg wydarzeń.



- Nie da się ochłonąć... Jest w...nie. My tam powinniśmy być. Nie oni. A jest na odwrót. To nie jest wytłumaczenie, że graliśmy w dziesięciu. To była drużyna z Mołdawii. A my w fazie grupowej graliśmy ostatnio co roku. To najbardziej wk...a. Musimy się podnieść. Wiem, że będą nas teraz j...ć - kibice, wszyscy... Ale to jest oczywiste. Od nas się wymaga. Sami powinniśmy od siebie wymagać. Powinniśmy przejść tę drużynę. Nie wiem, co powiedzieć... Może jutro będę mądrzejszy. To wk...a. Nie ma wytłumaczenia. Sami dobrze to wiecie... - cytuje "Jędzę" oficjalna strona klubu.