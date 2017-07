Legia Warszawa. Odjidja-Ofoe nie przeszedł testów medycznych w FK Krasnodar

Transfer Vadisa Odjidji-Ofoe z Legii do FK Krasnodar upadł, choć kluby porozumiały się już co do wysokości odstępnego - miało to być 3,5 mln euro. Dzisiaj Rosjanie wyjawili, dlaczego tak się stało.

Zdjęcie Vadis Odjidja-Ofoe /AFP

Na Twitterze pojawiały się pogłoski, wedle których to Legia zawiniła, że nie doszło do transferu. Sprawę ostatecznie wyjaśniły rosyjskie media.

Odjidja-Ofoe nie przeszedł testów medycznych w FK Krasnodar. One wykazały problemy piłkarza z kolanem - napisał "Sport-Express".

Po tym, jak nastąpił impas w transferze Vadisa do Olympiakosu Pireus, który płacił tylko dwa miliony euro, do akcji wkroczył menedżer Mariusz Piekarski. To on nawiązał kontakt z Rosjanami i wynajął czarter, którym zawiózł Vadisa do Grazu, w którym zgrupowany jest Krasnodar. Nie w pełni sprawne kolano Vadisa - to jedyna rzecz, jakiej słynny "Piekario" nie mógł przeskoczyć.

MiBi