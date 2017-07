Legia Warszawa. Nacer Barazite trafi do klubu?

Holenderskie media donoszą, że Legia Warszawa jest bliska podpisania kontraktu z Nacerem Barazite. Marokańczyk, grający ostatnio w FC Utrecht, miałby zastąpić w stołecznym klubie Vadisa Odjidja-Ofoe.

Zdjęcie Nacer Barazite (przy piłce) /Andreas Hillergren /AFP

Od początku lipca Barazite jest wolnym zawodnikiem. W zeszłym sezonie zagrał w 27 meczach holenderskiej Eredivisie, strzelając sześć bramek i notując tyle samo asyst.

Mogący grać zarówno w środku pola, jak i w ataku zawodnika swego czasu zadebiutował nawet w Arsenalu Londyn. W 2011 został sprzedany do Austrii Wiedeń, a następnie do AS Monaco. W barwach klubu z Księstwa za wiele jednak nie pograł, więc został wypożyczony ponownie do wiedeńskiego klubu. W austriackiej Bundeslidze uzbierał łącznie 39 spotkań, w których strzelił 13 bramek i zaliczył 12 asyst.



Przez ostatnie trzy lata piłkarz występował w grającym w Eredivisie FC Utrecht.



Barazite w 2015 roku wywołał niemały skandal, kiedy to odmówił podania ręki dziennikarce, po zakończonym wywiadzie. Marokańczyk, który jest muzułmaninem, tłumaczył swoje zachowanie względami religijnymi.



