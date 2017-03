Legia Warszawa. Miroslav Radović przedłużył kontrakt z klubem

Miroslav Radović przedłużył kontrakt z Legią Warszawa. Umowa kapitana "Wojskowych" będzie obowiązywała do końca sezonu 2018/2019 - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Zdjęcie Miroslav Radović /Fot. Kuba Atys /

Poprzedni kontrakt Serba obowiązywał do 2018 roku. Teraz w nagrodę za bardzo dobrą dyspozycję Radovicia, władze klubu zdecydowali się przedłużyć z nim umowę o kolejny rok.

Reklama

Pomocnik do Legii trafił w 2006 roku z Partizana Belgrad. Po dziewięciu latach spędzonych w Warszawie zdecydował się przenieść do chińskiego Hebei China Fortune. Tam długo jednak miejsca nie zagrzał i po roku trafił do Słowenii, a konkretnie do Olimpiji Ljubljana. Później występował w Partizanie, by w sierpniu ubiegłego roku wrócić na Łazienkowską.



Radović w tym sezonie zagrał w 16 meczach w Lotto Ekstraklasie, zdobywając przy tym dziewięć bramek. Ma na koncie również trafienie w rozgrywkach Ligi Mistrzów w starciu przeciwko Realowi Madryt. W ostatnim czasie wobec kontuzji Jakuba Rzeźniczaka jest kapitanem ekipy "Wojskowych".



SK