Legia Warszawa: Magiera o Odjidjy-Ofoe i Mączyńskim

Gorący okres w Legii Warszawa! Krzysztof Mączyński przechodzi testy medyczne w klubie. Vadis Odjidja-Ofoe wciąż nie trenuje. Czy gwiazdy Ekstraklasy zagrają w zespole mistrzów Polski? Trener Jacek Magiera był dziś o to pytany na konferencji prasowej przed piątkowym meczem o Superpuchar Polski z Arką Gdynia.

Zdjęcie Jacek Magiera /AFP

Magiera nie chciał odpowiadać konkretnie na pytania o Mączyńskiego, zastrzegając, że piłkarz Wisły Kraków jeszcze nie został legionistą.

- Mogę się wypowiadać na temat stuprocentowych pewności. Krzysiek Mączyński nie jest naszym zawodnikiem jeszcze. Jeżeli tak informacja zostanie przedstawiona przez dyrektora sportowego czy prezesa, to będę się do tego ustosunkowywał - powiedział szkoleniowiec Legii.



- Będzie walczył o miejsce w składzie, jeśli trafi do Legii. Nikt mu za darmo tego nie zagwarantuje. Obok mnie siedzi mistrz Polski (Michał Kopczyński - red.), który grał w 30 meczach w ostatnim sezonie. Krzysiek Mączyński będzie musiał udowodnić, że jest lepszy od tych piłkarzy, którzy są w drużynie Legii Warszawa - zaznaczył Magiera.

- Rywalizacja jeszcze nikomu nie zaszkodziła, wręcz przeciwnie, spowodowała to, że zawodnicy weszli na wyższy poziom. I ja na to liczę, że każdy zawodnik, który przyjdzie do Legii Warszawa, podniesie poziom sportowy drużyny i zmusi tych zawodników, którzy są do jeszcze większej pracy - powiedział szkoleniowiec.



Trener Legii proszony był też o odniesienie się do zamieszania wokół Vadisa Odjidjy-Ofoe, który był już o krok od odejścia z Legii do rosyjskiego FK Krasnodar.



- Zgodziłem się, żeby nie przyjeżdżał na zgrupowanie. Miał potem pojawić się w Warszawie i był, trochę później, ale był. Następnego dnia trenował z nami, był uśmiechnięty i zadowolony, ale pojawiła się informacja o transferze do Krasnodaru. Wrócił. Na razie nie ma pewnych rzeczy w jego kwestii - mówił Magiera.



- Zależy mi, by to się wyjaśniło, bo musimy odpowiednio układać zespół. Wierzę, że ta niejasna sytuacja będzie klarowna w trakcie najbliższych kilkunastu godzin - podkreślił.



- Cenię go, bo w polskiej lidze trudno szukać gracza z takimi umiejętnościami. Chciałbym, by z nami został, ale przyjmuję każdą ewentualność. W godzinach popołudniowych powinno się wiele wyjaśnić, a dziś nie będzie trenował, bo przechodzi drugi dzień badań - poinformował Magiera.

WS