Legia Warszawa. Magiera: Legia chce wygrywać z każdym

Jacek Magiera w bojowym nastroju przed meczem z Bruk-Betem Termalica Nieciecza. - Niezależnie od tego gdzie i z kim walczymy chcemy wygrywać - mówił trener Legii.

Szkoleniowiec przyznał, że głównym zadaniem zawsze jest dążenie do zrealizowania postawionego sobie celu.

- W sporcie trzeba patrzeć przed siebie i patrzeć na to, co jest do zdobycia. Każdy widzi jaka jest sytuacja w tabeli i co trzeba zrobić, aby dojść do celu, który sobie wyznaczyliśmy - powiedział na przedmeczowym briefingu.

W niedzielnym spotkaniu nie wystąpi Thibault Moulin, który ma cztery żółte kartki. Nie zagra także Michał Kucharczyk, który nie jest jeszcze w pełni zdrowy.

- Pracujemy nad tym, żeby doszedł do siebie jak najszybciej i był w jak najlepszej dyspozycji w ostatnich meczach sezonu. Pozostali są gotowi do gry. Interesuje mnie tylko to, jak my zagramy. Staramy się być skoncentrowani i nie chcemy tracić energii na to, co ktoś powiedział. Pełna koncentracja od pierwszej do ostatniej minuty - podkreślił szkoleniowiec.

Magiera przyznał, że najbliższy tydzień będzie bardzo ważny dla wszystkich zespołów występujących w Ekstraklasie.

- Nie tylko my będziemy grali teraz co trzy dni; tak ułożona jest liga i każda drużyna będzie grała z taką częstotliwością. Na pewno to bardzo ważny tydzień, ale my koncentrujemy się na każdym meczu z osobna. Dla nas najważniejszy jest najbliższy. Wiemy co robić, aby piłkarze byli w optymalnej formie. Naszym celem jest zwycięstwo i to się nie zmienia - wyjaśnił.

Trener podkreślił, że jego zespół ma zawsze motywację do gry i chęci odnoszenia zwycięstw, niezależnie od rodzaju rozgrywek.

- Co roku chcemy grać w Lidze Mistrzów UEFA, Lotto Ekstraklasie i Pucharze Polski. Mamy w kadrze takich piłkarzy, którzy palą się do gry. Każdy lubi grać dużo spotkań. Patrzymy na to, co przed nami. Nikt nie będzie myślał o tym, że w ostatnim meczu z Bruk-Betem Termaliką padł remis, bo to już historia - podsumował.

Niedzielne spotkanie w Warszawie rozpocznie się o godzinie 18.