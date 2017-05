Legia Warszawa - Lech Poznań i Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica na żywo

Legia Warszawa podejmuje Lecha Poznań, a Pogoń Szczecin gra z Bruk-Betem Termalicą w meczu 34. kolejki Lotto Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkań z Interią i oceniaj piłkarzy!

Starcie Legii z Lechem to wydarzenie numer jeden tej serii spotkań, nic więc dziwnego, że ogląda go komplet publiczności. Obie drużyny walczą o tytuł mistrza Polski i wynik tego spotkania jest niezwykle istotny.

"Wiemy, że musimy wygrać i wygramy. Od początku przyciśniemy Lecha, jak zrobiliśmy to z zespołem z Niecieczy. Losy tytułu nie są jeszcze rozstrzygnięte" - mówił zawodnik Legii Guilherme.



"Obydwa mecze z Legią przegraliśmy w ostatnich minutach, teraz - mam nadzieję - szczęście będzie po naszej stronie. Co będzie, nie wiem, ale jedziemy do Warszawy po zwycięstwo" - nie krył trener "Kolejorza" Nenad Bjelica.



