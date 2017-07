Legia Warszawa. Krzysztof Mączyński podpisał kontrakt z klubem

Krzysztof Mączyński został dziś piłkarzem Legii Warszawa, do której trafił z Wisły Kraków - poinformował warszawski klub. Transfer środkowego pomocnika reprezentacji Polski to pierwsze poważne wzmocnienie Legii tego lata.

Zdjęcie Krzysztof Mączyński /AFP Legia Warszawa Przemysław Pańtak: Mączyński ostatecznie dał Wiśle zarobić

Mączyński wczoraj zjawił się na testach medycznych w stolicy, a dziś podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Miał kosztować mistrzów Polski 500 tys. euro plus bonusy.



W Legii były wiślak będzie występował z numerem 31.



W ten sposób kończy się transferowa saga z przechodzeniem Mączyńskiego z Wisły do Legii, co nie podoba się fanom krakowskiego klubu. Tym bardziej, że niedawno "Mąka" deklarował, że nigdy do Legii nie przejdzie.



30-letni środkowy pomocnik przez dwa ostatnie sezony był związany z Wisłą, nie po raz pierwszy, bo przecież jest jej wychowankiem. W ostatnim sezonie Ekstraklasy zagrał w 31 meczach i zdobył jedną bramkę.

Urodzony w Krakowie Mączyński pierwsze piłkarskie kroki stawiał w zespole "Białej Gwiazdy", z którą był związany do 2011 roku, choć już wcześniej został wysłany na wypożyczenie do ŁKS-u.



W Ekstraklasie debiutował w 2007 roku, a rok później zdobył z Wisłą mistrzostwo Polski.



W 2011 roku przeniósł się z Wisły do Górnika Zabrze, gdzie dojrzał jako piłkarz pod wodzą obecnego selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałki.

W sezonie 2014/15 był piłkarzem chińskiego Guizhou Renhe, po czym wrócił do Wisły.

W listopadzie 2013 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, powołany przez Nawałkę. Do tej pory zagrał w 24 meczach kadry i zdobył jedną bramkę. Z reprezentacją dotarł do ćwierćfinału Euro 2016.



WS