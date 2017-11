Legia Warszawa. Jozak: Pogoń jest nieprzewidywalna

W starciu ostatniej drużyny ligi z będącym na fali wiceliderem nie powinno być problemów ze wskazaniem faworyta, ale nie w przypadku LOTTO Ekstraklasy. - Jeśli powiem, że czeka nas najtrudniejszy mecz odkąd jestem w Legii, to pewnie nie uwierzycie, bo podobnie mówiłem przed spotkaniem z Arki, ale czeka nas ciężkie spotkanie - twierdzi trener mistrzów Polski Romeo Jozak.

Zdjęcie Trener Legii Warszawa Romeo Jozak /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Zdaniem chorwackiego szkoleniowca po "Portowcach" można się spodziewać... wszystkiego. - W sferze psychologicznej Pogoń jest w dużym kryzysie, drużyny w tym stanie reagują nieprzewidywanie. Piłkarze będą pewnie "fruwać" po boisku - przestrzega Jozak.

Zespół ze Szczecina ostatnio jest w wielkim kryzysie. Z pracy wyleciał niedawno Maciej Skorża, ale zdaniem Jozaka, Pogoń to nie tak słaby zespół, jak wskazuje ich miejsce w tabeli. - Z piłkarskiej strony przegrali ostatnio 0-3 ze Śląskiem, ale wynik tak naprawdę powinien być 6-6. Mają kilku niesamowicie dobrych zawodników i z całą pewnością nie zasługują na ostatnie miejsce. Przygotowuję piłkarzy na niesamowicie trudne spotkanie - dodaje.

- Jedziemy do Szczecina także, żeby kontynuować passę. Wszyscy wiemy, że nie będzie to łatwe spotkanie. W naszej lidze zespół z ostatniego miejsca często nie różni się zbytnio od tego, będącego w czołówce. Sam pamiętam, jak przyjechałem tutaj jeszcze jako piłkarz Ruchu i wygraliśmy niespodziewanie z Legią - uzupełnia Jarosław Niezgoda, który ostatnio błyszczy skutecznością.



Nazwisko snajpera mistrzów Polski padało w kontekście powołań do reprezentacji na mecze z Meksykiem i Urugwajem, ale jak przyznaje sam piłkarz, nie liczył na nominację. - Nie spodziewałem się powołania. Wiem, że sztab kontaktuje się wcześniej z zawodnikami, którzy mają zostać zaproszeni na zgrupowanie kadry. Do mnie nikt nie dzwonił, ani selekcjoner, ani żaden z jego współpracowników.

Przygotowania do piątkowego meczu urozmaiciła wizyta Nemanji Nikolicia. Były snajper niespodziewanie wpadł wczoraj na Łazienkowską. - Jest teraz w szatni, wiem, że był wielką gwiazdą. To zawsze fajne uczucie, gdy piłkarz, który odnosił sukcesy przyjeżdża odwiedzić swoje byłe miejsce pracy - komentuje Jozak.



O powrocie Nikolicia do Legii oczywiście nie ma mowy. Węgier świetnie radzi sobie w Chicago Fire i warszawskiego klubu nie byłoby stać na to, żeby namówić go do powrotu na stare śmieci.

Początek meczu 15. kolejki LOTTO Ekstraklasy Pogoń Szczecin - Legia Warszawa w niedzielę o godz. 18.

Krzysztof Oliwa