Legia Warszawa. Jacek Magiera: To dla nas nowa sytuacja

Jacek Magiera, trener Legii Warszawa, przyznał, że wraz ze swoimi piłkarzami liczył na inny początek rundy rewanżowej Lotto Ekstraklasy. - To dla nas nowa sytuacja, ale wiem jak z niej wyjść - powiedział przed piątkowym spotkaniem wyjazdowym z KGHM Zagłębiem Lubin.

Zdjęcie Jacek Magiera /Bartłomiej Zborowski /PAP

W trzech meczach ligowych w tym roku Legia zdobyła cztery punkty: wygrała z Arką w Gdyni (1-0), a potem przed własną publicznością uległa Ruchowi Chorzów (1-3) i zremisowała z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (1-1). W międzyczasie odpadła z Ligi Europejskiej przegrywając z Ajaksem Amsterdam 0-1 w dwumeczu.

- To co było jesienią, to już historia. Na pewno teraz jest inna sytuacja niż wówczas i trzeba się z nią zmierzyć. Może na emeryturze będę myślał o naszej grze jesienią, bo teraz nie ma to sensu. Na pewno liczyliśmy na inny start rundy. Nie lubię gdybać, czy gol strzelony w końcówce rewanżu w Amsterdamie lub wygrana z Termalicą zmieniłoby postrzeganie Legii - powiedział Magiera podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami.

W pięciu tegorocznych meczach "Wojskowi" strzelili zaledwie trzy gole, tracąc przy tym pięć.

- U swoich zawodników widzę złość, ale jednocześnie spokój, bo wszyscy wiedzą, co mają robić, aby poprawić skuteczność. Cały czas nad tym pracujemy. Przyzwyczailiśmy kibiców, że strzelamy po 4-5 goli, a teraz tylko po jednym. Mecze zawsze odbiera się przez pryzmat zwycięstw i liczbę goli. Siła ofensywna zespołu jest podobna jak w poprzedniej rundzie, choć doszło do zmiany napastników - ocenił 40-letni szkoleniowiec.

Przed 24. kolejką mistrzowie Polski tracą do prowadzącej w tabeli Lechii siedem punktów.

- Na pewno będziemy gonić lidera. Jednak w sporcie liczy się to, co na końcu. Potrzebujemy czasu na spokojną pracę. Patrzymy z optymizmem w przyszłość. Chcemy wrócić do stanu, który był w poprzednim roku. Jednak potrzebujemy czasu, aby wkomponować do zespołu nowych zawodników - podkreślił trener "Wojskowych".

Legia z dorobkiem 39 punktów zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W piątek o godz. 20.30 zagra w Lubinie z KGHM Zagłębiem, które z 34 oczkami jest szóste.