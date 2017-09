Legia Warszawa. Jacek Magiera odchodzi z klubu

Jacek Magiera przestał być trenerem Legii Warszawa, klub zakończył też współpracę z dyrektorem sportowym Michałem Żewłakowem, poinformowano na stronie internetowej mistrza Polski. Magiera to pierwszy szkoleniowiec, który stracił pracę w tym sezonie Lotto Ekstraklasy.

Takie decyzje podjął zarząd Legii. To jednak nie wszystko. Ze sztabu odeszli ponadto asystent trenera - Tomasz Łuczywek oraz trener przygotowania fizycznego - Sebastian Krzepota.

"Spotkałem się z Jackiem dziś rano i podziękowałem mu za wszystko co zrobił dla Legii, nie tylko jako pierwszy trener, ale przez te wszystkie lata, które spędził w klubie. To była dla mnie osobiście bardzo ciężka rozmowa, bo darzę Jacka olbrzymim szacunkiem i sympatią. On jest i pozostanie częścią klubu. Mam nadzieję, że kiedyś tu jeszcze wróci. Nigdy nie zapomnimy mu pięknych chwil, które przeżyliśmy w Lidze Mistrzów oraz mistrzostwa Polski. Dzisiaj w klubie konieczne są jednak głębsze zmiany w obszarze sportowym, które mają nam pomóc osiągnąć cel na ten rok, jakim jest obrona mistrzostwa Polski, ale przede wszystkim zbudować w klubie długofalową jakość, która będzie fundamentem trwałego rozwoju i sukcesów sportowych na miarę naszych ambicji i oczekiwań. Dlatego musieliśmy podjąć trudne, ale przemyślane decyzje" - powiedział Dariusz Mioduski, prezes zarządu Legii Warszawa, cytowany na stronie internetowej.

Magiera pracował w Legii jako pierwszy trener niecały rok, został bowiem zatrudniony 24 września 2016 roku. Wywalczył z drużyną mistrzostwo Polski, a w fazie grupowej Ligi Mistrzów zajął trzecie miejsce, co oznaczało awans do fazy pucharowej Ligi Europejskiej.

W tym sezonie Legia odpadła już jednak z europejskich pucharów, a w lidze zajmuje piąte miejsce, choć tylko z dwoma punktami straty do lidera. W ośmiu kolejkach warszawianie doznali jednak aż trzech porażek, w tym ostatnio na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 1-2.



Nazwisko nowego trenera mistrzów Polski ma być podane w godzinach popołudniowych.

