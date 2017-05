Legia Warszawa. Jacek Magiera: Gramy w najlepszym polskim klubie

Trener aktualnych mistrzów Polski Jacek Magiera tryskał dziś dobrym humorem. Pewnie ze względu na ładną pogodę, która zawitała do Warszawy. Legię nazwał najlepszym polskim klubem i być może będzie miał rację. Warunek jest jeden - musi wygrać w Szczecinie.

W spotkaniu z Wisłą Legia wcale nie przypominała najlepszego klubu w Polsce. Co więcej sprawiała wrażenie, że w jej szeregach gra tylko jeden wybitny piłkarz, Vadis Odjidja-Ofoe, którego pozostali zresztą nie mogą za bardzo zrozumieć.

"Z radością przyszliśmy do pracy, bo gramy w najlepszym polskim klubie. Cały czas mamy swój cel do zrealizowania i go realizujemy" - powiedział Magiera dziennikarzom na przedmeczowym briefingu przed spotkaniem z Pogonią Szczecin. Ten mecz legioniści muszą bezapelacyjnie wygrać, o co patrząc na dyspozycję z poprzedniego tygodnia wcale nie musi być łatwo. W dodatku bardzo niepewny jest w nim udział Michała Kucharczyka, który nie powrócił jeszcze do normalnych treningów z drużyną.

Na razie warszawiacy mają trzy punkty straty do prowadzącej Jagiellonii. Jeśli ta strata po tej kolejce się powiększy, najlepszą drużyną w Polsce w sezonie 2016/2017 zostanie prawdopodobnie ktoś inny niż Legia.

Wojskowi zagrają z Pogonią w Szczecinie o osiemnastej w niedzielę. Będą już znali wyniki najgroźniejszych rywali.

Zdjęcie Trener Legii Warszawa Jacek Magiera / Bartłomiej Zborowski / PAP